Turismo | presentato il modello Sorrento per il rilancio del settore | agevolazioni alle imprese | mobilità | marketing e sostenibilità

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 maggio 2021)per le, promozione di unsostenibile, elaborazione di un piano traffico, potenziamento delle infrastrutture locali. E, ancora, informazioni e supporto per l’accesso a finanziamenti e sostegni, sviluppo di progetti di smart tourism, attuazione di azioni diterritoriale multicanale, istituzione di una Destination Management Organization per le strategie di gestione. Sono le linee guida delper ildelturistico in penisola sorrentina, presentate oggi durante l’evento di chiusura degli Stati Generali del, promossi dal Comune dicon il patrocinio di Enit e Regione Campania, ai quali sono intervenuti Mara Carfagna, Ministro per il Sud e ...