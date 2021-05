Troppi errori degli arbitri, campionato condizionato. Dure parole di Pistocchi (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ una CAN allo sbando si è letto su un noto quotidiano sportivo romano, però ben custodito nelle pagine interne. Ormai è rimasto solo Paolo Ziliani, Napolipiu.com, qualcun altro e il grande popolo del web. Nel Paese al 41mo posto nel mondo in quanto a libertà di stampa, suonano Dure le parole di Maurizio Pistocchi: “Il sistema si combatte raccontando la verità“, Gigi Moncalvo e Guido Clemente di San Luca. L’ennesimo obbrobrio arbitrale servito dal duo Massa – Valeri nella finale di Coppa Italia è passato quasi indenne fra i tituli, le cronache, le moviole, ex arbitri e tutto il resto nell’ignavia generale. Forse, solo il repentino commissariamento dell’AIA potrebbe salvare quanto resta del calcio e dare tanta speranza ai tanti giovani che credono ancora in questo sport. Quando ancora il mondo non ha smesso di riderci ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 21 maggio 2021) E’ una CAN allo sbando si è letto su un noto quotidiano sportivo romano, però ben custodito nelle pagine interne. Ormai è rimasto solo Paolo Ziliani, Napolipiu.com, qualcun altro e il grande popolo del web. Nel Paese al 41mo posto nel mondo in quanto a libertà di stampa, suonanoledi Maurizio: “Il sistema si combatte raccontando la verità“, Gigi Moncalvo e Guido Clemente di San Luca. L’ennesimo obbrobrio arbitrale servito dal duo Massa – Valeri nella finale di Coppa Italia è passato quasi indenne fra i tituli, le cronache, le moviole, exe tutto il resto nell’ignavia generale. Forse, solo il repentino commissariamento dell’AIA potrebbe salvare quanto resta del calcio e dare tanta speranza ai tanti giovani che credono ancora in questo sport. Quando ancora il mondo non ha smesso di riderci ...

