Tregua tra palestinesi e israeliani, Biden: “Continua impegno Usa”. Il video (Di venerdì 21 maggio 2021) Tregua tra palestinesi e israeliani, Biden: “Continua impegno Usa” Milano, 21 mag. (askanews) – È finalmente Tregua tra palestinesi e israeliani. E la vita torna a fluire dopo la guerra di 11 giorni che ha provocato 232 morti tra i palestinesi, tra cui 65 bambini, portando devastazione alla già impoverita Striscia di Gaza governata da Hamas. Gli oltre 4.000 razzi su Israele si sono fermati ma per molti palestinesi sono stati una risposta coraggiosa a quanto percepito come un abuso israeliano. Proprio mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu affronta la rabbia della sua base di destra per aver fermato la guerra – a loro modo di vedere – troppo presto. Il cessate il fuoco è stato mediato dall’Egitto, ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 maggio 2021)tra: “Usa” Milano, 21 mag. (askanews) – È finalmentetra. E la vita torna a fluire dopo la guerra di 11 giorni che ha provocato 232 morti tra i, tra cui 65 bambini, portando devastazione alla già impoverita Striscia di Gaza governata da Hamas. Gli oltre 4.000 razzi su Israele si sono fermati ma per moltisono stati una risposta coraggiosa a quanto percepito come un abuso israeliano. Proprio mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu affronta la rabbia della sua base di destra per aver fermato la guerra – a loro modo di vedere – troppo presto. Il cessate il fuoco è stato mediato dall’Egitto, ...

