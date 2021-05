Trebisacce città che ha zero tolleranza per tutti gli sporcaccioni | fototrappole e multe

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 21 maggio 2021) La cittadina ionica, da sempre particolarmente attenta alle tematiche ambientali e forte dell’ottava Bandiera Blu conquistata, ha deciso di potenziare la lotta all’inquinamento ambientale e all’abbandono dei rifiuti urbani. Un giro di vite che si è concretizzato attraverso l’installazione di numerose foto trappole collocate in quelle zone della, periferiche e centrali, da sempre luogo preferito dagli incivili che scelgono di sporcare il territorio comunale trasformando determinati punti in piccole discariche a cielo aperto. Una situazione che perdurava da tempo, nonostante le diverse attività finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini, a cui si sono accompagnate decine e decine di bonifiche poste in essere per tutelare il decoro del paese. Proprio per tutelare l’impegno dei cittadini virtuosi, che si impegnano nella raccolta differenziata, conquistando ...