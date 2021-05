Travolto da un tir | Fittipaldi come Zanardi | la promessa delle Paralimpiadi in gravi condizioni

(Di venerdì 21 maggio 2021) Un incidente molto simile a quello capitato ad Alexpoco meno di un anno fa. Gioacchino, 27 anni e atleta proprio del team, è stato investito ieri da un grosso camion mentre si allenava a Rozzano, comune di circa 40.000 abitanti nel milanese. LEGGI ANCHE =>sta? Il messaggio di speranza della dottoressa: “Ha cominciato a parlare, che emozione”, esperto di handbike, è statonei pressi della rotonda che unisce la ss35 con viale Monte Amiata, via Gran San Bernardo e via Valleambrosia.precisato dal quotidiano “Il Giorno”, l’atleta stava imboccando la rotonda con il mezzo speciale utilizzabile tramite le braccia e realizzato appositamente per le persone con ...

Advertising

FratellidItalia : RT @carettamc11: #GioacchinoFittipaldi, atleta di #handbike della squadra di #AlexZanardi,è rimasto vittima di un incidente durante un alle… - rosatoeu : Atleta di handbike del team Zanardi investito da tir, grave Gioacchino Fittipaldi. Anche il suo mentore Zanardi fu… - nicola_vecchio : RT @carettamc11: #GioacchinoFittipaldi, atleta di #handbike della squadra di #AlexZanardi,è rimasto vittima di un incidente durante un alle… - carettamc11 : #GioacchinoFittipaldi, atleta di #handbike della squadra di #AlexZanardi,è rimasto vittima di un incidente durante… - rcrespo705 : RT @sportmediaset: Travolto da un tir mentre si allena con l'handbike: grave atleta del team Zanardi. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Travolto tir

Agenzia ANSA

Lo scorso anno ha partecipato a una corsa in onore del suo mentore Zanardi, anche luida un camion nel giugno di un anno fa.Gioacchino Fittipaldi del team Zanardi investito da unmentre si allena in handbike Fittipaldi, ... Lo scorso anno ha partecipato a una corsa in onore del suo mentore Zanardi, anche luida ...Investito mentre si allenava sull'handbike, ieri a Rozzano, nel Milanese, è in condizioni gravissime il 27enne Gioacchino Fittipaldi,... Scopri di più ...Gioacchino Fittipaldi, atleta di handbike del team Zanardi Obiettivo3, investito da un tir a Rozzano (Milano) mentre si allenava sul suo mezzo.