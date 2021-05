Travolta dagli insulti sui social per quell’abbraccio al migrante di Ceuta | la stagista 20enne della Croce Rossa costretta a chiudere i suoi profili – Video

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 maggio 2021) Stava facendo un tirocinio a, quando lo scorso 20 maggio si è ritrovata, a 20 anni, in prima linea nella gestionecrisi nell’enclave spagnola dopo l’arrivo di circa 8mial migranti in soli due giorni. Luna Reyes, di Madrid, è la volontaria fotografata mentre abbraccia un ragazzo senegalese arrivato sulla terra ferma dopo aver attraversato a nuoto il confine tra il Marocco e la Spagna insieme ad un amico, apparso poi in gravi condizioni. La foto ha però anche scatenato una campagna d’odio suiconfrasi maschiliste e razziste rivolte alla ventenne. Una reazione che, come raccontato dai media iberici, l’ha portata a decidere di evitare l’accesso ai. «L’ho solo abbracciato», ha detto lei attonita alla televisione ...