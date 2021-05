Tram della Val Brembana, aperto il bando di gara per la progettazione definitiva (Di venerdì 21 maggio 2021) Teb, Tramvie Elettriche Bergamasche, ha pubblicato la documentazione di gara finalizzata ad individuare idonei operatori economici cui affidare, con procedura aperta, i “Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecuzione, per la direzione dei lavori e dell’esecuzione della fornitura del materiale rotabile, relativi alla realizzazione della linea Tramviaria T2 della Valle Brembana Bergamo-Villa d’Almè”. aperto a mezzogiorno di venerdì 21 maggio, il bando ha scadenza le 18 del 22 giugno. Per l’aggiudicazione si procederà in base al criterio ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 maggio 2021) Teb,vie Elettriche Bergamasche, ha pubblicato la documentazione difinalizzata ad individuare idonei operatori economici cui affidare, con procedura aperta, i “Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la, per il coordinamentosicurezza in fase died esecuzione, per la direzione dei lavori e dell’esecuzionefornitura del materiale rotabile, relativi alla realizzazionelineaviaria T2ValleBergamo-Villa d’Almè”.a mezzogiorno di venerdì 21 maggio, ilha scadenza le 18 del 22 giugno. Per l’aggiudicazione si procederà in base al criterio ...

