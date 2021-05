Tra nuovi arrivi e cuccioli inaspettati, riapre finalmente il Parco delle Cornelle (Di venerdì 21 maggio 2021) Al via le attività del Parco di Valbrembo dopo la chiusura forzata a causa della pandemia. Tra novità e progetti futuri, la missione è sempre la stessa: conservare le specie a rischio ed educare le persone a prendersi cura degli animali e del proprio ambiente Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 21 maggio 2021) Al via le attività deldi Valbrembo dopo la chiusura forzata a causa della pandemia. Tra novità e progetti futuri, la missione è sempre la stessa: conservare le specie a rischio ed educare le persone a prendersi cura degli animali e del proprio ambiente

Advertising

MarvelNewsIT : Il tempo stringe ? #Loki, una Serie Originale Marvel Studios, arriva tra tre settimane, con nuovi episodi tutti i m… - Agenzia_Ansa : Caos migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, per l'arrivo in massa di almeno 8.000 persone - tra cui adolesc… - Pagina272 : In pochi giorni autori che apprezzi davvero ti passano a trovare o ti chiamano per farti leggere in anteprima i lor… - iltruffone : @MinervaMcGrani1 cambiare giro di amicizie e conoscenti. farsene di nuovi. han diviso la società tra rincoglioniti… - DRIPPIN_ITALIA : [TWITTER @drippin] ?? 200521 [TRAD] '[??] #Goldenness! Tra un po', alle 9:00 PM #Yunseong e #Junho appariranno a '… -