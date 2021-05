Torino-Benevento, i convocati da Inzaghi: l’ultima lista prima della serie cadetta (Di venerdì 21 maggio 2021) La lista dei giocatori convocati da Filippo Inzaghi per Torino-Benevento, match valido per la trentottesima giornata di serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 22 giocatori per la sfida del Grande Torino: tantissimi assenti, tra cui De Paoli, Ionita, Moncini, Sau e Iago Falque. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Lucatelli, Manfredini, Gori. Difensori: Caldirola, Barba, Glik, Tuia, Pastina, Foulon, Letizia. Centrocampisti: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Improta, R. Insigne. Attaccanti: Di Serio, Gaich, Lapadula. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Ladei giocatorida Filippoper, match valido per la trentottesima giornata diA 2020/2021. Il tecnico ha convocato 22 giocatori per la sfida del Grande: tantissimi assenti, tra cui De Paoli, Ionita, Moncini, Sau e Iago Falque. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Lucatelli, Manfredini, Gori. Difensori: Caldirola, Barba, Glik, Tuia, Pastina, Foulon, Letizia. Centrocampisti: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Improta, R. Insigne. Attaccanti: Di Serio, Gaich, Lapadula. SportFace.

