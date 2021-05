Torino | Alex accusa agente della Polizia Municipale | “Offese omofobe | ho reagito e mi ha denunciato”

Leggi su biccy

(Di venerdì 21 maggio 2021)è un ragazzo gay die ieri sera haun brutto caso di omofobia. Il giovane ha dichiarato di essere stato offeso per strada, ma non dal solito passante omofobo, ma da un, uno che è pagato da tutti noi per far rispettare la legge e difendere i cittadini. Sembra che il vigile urbano abbia insultatodandogli del ‘ricch***e’. “Oggi durante la pausa pranzo mi ha fermato la. L’unico grosso reato che ho commesso è stato fare un pezzo di marciapiede in monopattino. Faccio sempre la ciclabile e quel pezzo di marciapiede tutti i giorni, perché in quel punto la strada versa in condizioni pietose e rischi la vita. Ad agosto sono anche caduto su quel ...