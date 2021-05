Tokyo 2021, John Coates è chiaro: “I Giochi si terranno anche in stato d’emergenza” (Di venerdì 21 maggio 2021) Una situazione complicata. A poco più di 60 giorni dalla cerimonia d’apertura c’è un clima particolarmente teso a Tokyo, sede delle prossime Olimpiadi Estive previste dal 23 luglio all’8 agosto. Ebbene, stando a quanto riportano le cronache locali, un’associazione che raggruppa oltre 6000 medici nipponici ha inviato una lettera al primo ministro Yoshihide Suga chiedendo la cancellazione dell’evento. Secondo il parere dei medici, infatti, i Giochi rappresenterebbero un pericolo concreto in una situazione altamente emergenziale in terra nipponica. Basti pensare che nella prefettura di Tokyo saranno in vigore misure assai restrittive almeno fino al 31 maggio. La preoccupazione è alimentata anche dal campagna vaccinale che nel Paese asiatico procede molto lentamente. Secondo quanto rivelato dall’agenzia Reuters, appena il ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Una situazione complicata. A poco più di 60 giorni dalla cerimonia d’apertura c’è un clima particolarmente teso a, sede delle prossime Olimpiadi Estive previste dal 23 luglio all’8 agosto. Ebbene, stando a quanto riportano le cronache locali, un’associazione che raggruppa oltre 6000 medici nipponici ha inviato una lettera al primo ministro Yoshihide Suga chiedendo la cancellazione dell’evento. Secondo il parere dei medici, infatti, irappresenterebbero un pericolo concreto in una situazione altamente emergenziale in terra nipponica. Basti pensare che nella prefettura disaranno in vigore misure assai restrittive almeno fino al 31 maggio. La preoccupazione è alimentatadal campagna vaccinale che nel Paese asiatico procede molto lentamente. Secondo quanto rivelato dall’agenzia Reuters, appena il ...

