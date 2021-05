Tiscali | collocamento prestito obbligazionario riservato

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il consiglio di amministrazione diha deliberato l'emissione della prima e della seconda tranche delconvertibile e convertendo in azioni, per importo massimo di 6 milioni di euro, mediante emissione di 60 obbligazioni da offrire integralmente in sottoscrizione a Nice&Green. Parallelamente il CdA diha deliberato l '...

SoldiOnline.it

Il consiglio di amministrazione diha deliberato l'emissione della prima e della seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile e convertendo in azioni, per importo massimo di 6 milioni di euro, mediante emissione di 60 obbligazioni da offrire integralmente in sottoscrizione a Nice&Green. Parallelamente il CdA diha deliberato l '......ad andare sul web è stato L'Unione Sarda e ci sono stati i successi di Video On Line e di, ... che indirizza ildi denaro in settori meno a rischio; la visione economica legata a ...MILANO, 19 maggio (Reuters) - Storna vistosamente Piazza Affari penalizzata dal forte calo dei titoli tecnologici al Nasdaq.di Andrea Tramonte Cagliari è un ecosistema del digitale che affonda le sue radici in un passato glorioso. Una storia che ancora oggi suscita ammirazione e forse anche qualche rimpianto: se è vero che ...