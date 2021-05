Tiro a volo, Jessica Rossi potrebbe non prendere parte alla gara di trap misto alle Olimpiadi (Di venerdì 21 maggio 2021) Jessica Rossi, che sarà la portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo assieme ad Elia Viviani, potrebbe non prendere parte, secondo quanto scritto dalla “Gazzetta dello Sport“, alla prova del trap misto del Tiro a volo ai Giochi, dove l’Italia potrà schierare, avendo qualificato un uomo ed almeno una donna, una coppia mista, ma dovrà sceglierla tra i tiratori già convocati per le prove individuali. L’Italia ha già ottenuto il numero massimo di pass consentiti, ovvero due, nel trap femminile, dove a conquistarli sono state Silvano Stanco e Jessica Rossi, mentre gli azzurri sono virtualmente a secco nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021), che sarà la portabandiera dell’Italiadi Tokyo assieme ad Elia Viviani,non, secondo quanto scritto d“Gazzetta dello Sport“,prova deldelai Giochi, dove l’Italia potrà schierare, avendo qualificato un uomo ed almeno una donna, una coppia mista, ma dovrà sceglierla tra i tiratori già convocati per le prove individuali. L’Italia ha già ottenuto il numero massimo di pass consentiti, ovvero due, nelfemminile, dove a conquistarli sono state Silvano Stanco e, mentre gli azzurri sono virtualmente a secco nel ...

Advertising

Coninews : ???? Elia #Viviani e Jessica #Rossi ???? Gli alfieri #ItaliaTeam alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di… - giomalago : Prima, storica designazione di 2 portabandiera per i Giochi Olimpici e 1ª volta di sempre per Tiro a Volo e Ciclism… - psychotoni67 : @Gazzetta_it Una separazione tra due campioni olimpici di tiro a volo? Non vorrei trovarmici in mezzo!?? - SIMO79_b : RT @Gazzetta_it: Tiro a volo. #JessicaRossi: 'Mi sono separata'. Salta la gara in coppia con l'ex marito all'#Olimpiade? - Gazzetta_it : Tiro a volo. #JessicaRossi: 'Mi sono separata'. Salta la gara in coppia con l'ex marito all'#Olimpiade? -