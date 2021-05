Tini Stoessel e Correa | il calciatore della Lazio con la star di ”Violetta”?

(Di venerdì 21 maggio 2021), l’attaccante argentinoavrebbe iniziato una rene con l’attrice famosa in Italia per aver interpretatonell’omonima telenovala andata in onda su Disney Channel Instagram JoaquinDall’Argentina ne sono certi: Il Tucuha iniziato una rene con l’attrice e cantante. A rivelarlo è il programma ”Escandalones” (in onda su America TV) che afferma come i due, negli ultimi tempi, si siano scambiati moltissimi like sui social network. Dunque, un nuovo amore in vista per. Il classe ’94, da qualche mese, si è lasciato con la ...

Advertising

sportli26181512 : Correa e Tini Stoessel, è amore? Gossip dall'Argentina: Il Tucu della Lazio al centro di una love story con la cant… - stoesselmybitch : RT @perfectini: solo tini stoessel pudo - Tini_loveliness : la Martina Stoessel,la maria becerra - Toto32836962 : RT @PAJERO218: Rt si le das a Tini Stoessel ?? - perfectini : solo tini stoessel pudo -

Ultime Notizie dalla rete : Tini Stoessel

Corriere dello Sport.it

ROMA - Joaquin Correa pare abbia dimenticato Desiré Cordero, la sua fidanzata storica conosciuta a Siviglia. Il suo cuore ora batte per, cantante e attrice argentina. La rivelazione arriva da America TV, in Argentina. Il gossip tutto latino mette al centro il giocatore della Lazio e la ragazza famosa per aver ...Il giorno prima, la cantante argentina'. Qual è il concerto di cui va più fiero? 'Difficile rispondere. Può sembrare banale, ma per me ogni concerto è come un figlio. Io sono innamorato ...Tini Stoessel e Correa, l'attaccante della Lazio avrebbe iniziato una relazione con l'attrice famosa in Italia per aver interpretato Violetta ...ROMA - Joaquin Correa pare abbia dimenticato Desiré Cordero, la sua fidanzata storica conosciuta a Siviglia. Il suo cuore ora batte per Tini Stoessel, cantante e attrice argentina. La rivelazione arri ...