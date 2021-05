Ti ricordi… Danny Tiatto | l’italiano d’Australia diventato l’idolo del City prima degli sceicchi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 maggio 2021) Al cuore non si comanda, non sempre si ama ciò che si dovrebbe amare semplicemente perché più bello o, nel calcio, più vincente. Categorie quasi da algoritmo, ma l’amore o la passione di un tifoso non sono un algoritmo: l’abbiamo visto con Raì, nell’ultimo episodio di “Ti ricordi”, lo vedremo anche oggi. Al cuore non si comanda, frase fatta. Ma il cuore deve starsene zitto quando devi lasciare il tuo paese, la tua casa e ciò che al tuo cuore piace per cercare fortuna altrove. In Italia è capitato a tanti quando il Paese di amore ne aveva tanto ma di pane poco: per guadagnarselo c’erano l’America o al lato opposto l’Australia. È il paese che sceglie la famigliadal Veneto: Werribee, paese a pochi chilometri da Melbourne. Qui cresce Daniele Amadeo: da buon italiano sceglie di giocare a calcio e siccome è bravo emerge coi Bulleen Lions, la squadra della comunità ...