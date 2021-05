«Thelma & Louise» compie 30 anni, ecco cosa ci ha insegnato e perché lo adoriamo (Di venerdì 21 maggio 2021) Tre decenni prima dell’avvento dei movimenti #MeToo e #TimesUp, Thelma & Louise, arrivato nelle sale cinematografiche il 21 maggio 1991, ha mostrato la forza del riscatto femminile. Tre decenni dopo, non ci stanchiamo mai mai mai di rivivere la storia di queste due donne, interpretate da Susan Sarandon e Geena Davis, che si riprendono il loro spazio in un mondo di maschilismo sedimentato ed immutabile. Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 maggio 2021) Tre decenni prima dell’avvento dei movimenti #MeToo e #TimesUp, Thelma & Louise, arrivato nelle sale cinematografiche il 21 maggio 1991, ha mostrato la forza del riscatto femminile. Tre decenni dopo, non ci stanchiamo mai mai mai di rivivere la storia di queste due donne, interpretate da Susan Sarandon e Geena Davis, che si riprendono il loro spazio in un mondo di maschilismo sedimentato ed immutabile.

tuitaoIiver : @ifsvmalik bbb20 - manu, rafa e thelma farm12 - stefani, raissa e jojo - nicvaccani : RT @gditom: Potere - 'Il pianeta delle scimmie' Libertà - 'Thelma & Louise' Legge e ordine - 'Il cavaliere oscuro' Denaro - 'The Wolf of Wa… - Simo_Dal : L'#auto che precipita nel #canyon: è il #fermoimmagine di “Thelma & Louise”, film che compie 30 anni - rockett70 : RT @ilpost: È un finale che non lascia dubbio su quel che succederà tre secondi dopo, ma che tuttavia riesce a dare una sensazione che seco… - Paio83 : Il mio approfondimento su #ThelmaELouise su @longtake_it -

Ultime Notizie dalla rete : Thelma & Il fermoimmagine di "Thelma & Louise" Trent'anni fa i primi spettatori videro l'auto delle due protagoniste in fuga lanciarsi nel vuoto, ed entrare nella storia del ...

THELMA & LOUISE/ Il film giocato sulla frontiera diventato cult Si completa allora il passaggio di Thelma & Louise , inteso come l'intero film, da un testo di cinema a icona immortale dell'immaginario collettivo, proprio come le immagini dei divi morti giovani. ...

Il fermoimmagine di “Thelma & Louise” Il Post Thelma & Louise: i 30 anni del capolavoro di Ridley Scott Sono passati esattamente 30 anni dal debutto a Cannes di Thelma & Louise, pietra miliare del cinema firmata da Ridley Scott.

Respect: rilasciato il trailer italiano Respect: rilasciato il trailer italiano La Eagle Pictures ha rilasciato il trailer italiano di Respect, bi... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, registi, recensioni, festival. Foto, video, ...

Trent'anni fa i primi spettatori videro l'auto delle due protagoniste in fuga lanciarsi nel vuoto, ed entrare nella storia del ...Si completa allora il passaggio di& Louise , inteso come l'intero film, da un testo di cinema a icona immortale dell'immaginario collettivo, proprio come le immagini dei divi morti giovani. ...Sono passati esattamente 30 anni dal debutto a Cannes di Thelma & Louise, pietra miliare del cinema firmata da Ridley Scott.Respect: rilasciato il trailer italiano La Eagle Pictures ha rilasciato il trailer italiano di Respect, bi... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, registi, recensioni, festival. Foto, video, ...