The Handmaid’s Tale 4×06 è la svolta attesa dall’inizio della serie: come cambierà Il Racconto dell’Ancella? (Di venerdì 21 maggio 2021) Da The Handmaid’s Tale 4×06 non si torna indietro. Nell’episodio intitolato Voti, c’è stata la svolta attesa sin dall’inizio della serie, che d’ora in poi dovrà cercare di restare fedele a se stessa anche se il contesto intorno alla protagonista è radicalmente cambiato. Attenzione Spoiler! Nell’episodio di The Handmaid’s Tale 4×06, al culmine di un braccio di ferro con Moira ma sostanzialmente con se stessa e i suoi sensi di colpa per non aver ritrovato la figlia Hannah, June Osborne è tornata finalmente una donna libera in un paese democratico. Il finale dell’episodio, con quel primo passo sul suolo canadese dopo un travagliato viaggio sulla nave di una ONG, è liberatorio quanto terrificante per ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Da Thenon si torna indietro. Nell’episodio intitolato Voti, c’è stata lasin, che d’ora in poi dovrà cercare di restare fedele a se stessa anche se il contesto intorno alla protagonista è radicalmente cambiato. Attenzione Spoiler! Nell’episodio di The, al culmine di un braccio di ferro con Moira ma sostanzialmente con se stessa e i suoi sensi di colpa per non aver ritrovato la figlia Hannah, June Osborne è tornata finalmente una donna libera in un paese democratico. Il finale dell’episodio, con quel primo passo sul suolo canadese dopo un travagliato viaggio sulla nave di una ONG, è liberatorio quanto terrificante per ...

Advertising

ManuMoriarty : Vi spanmo il mio ultimo video. Parlo di The Handmaid's Tale 4 - Socialupmag : Vi è piaciuta la quarta stagione di The Handmaid’s Tale? La serie tv è tratta dal romanzo Il racconto dell’ancella,… - floresamarilla_ : Penso che the handmaid's tale sia la serie migliore che abbia mai visto ?? ogni episodio riesce sempre a sorprendermi e a tenermi sveglia - lucianodiehl : @MichelArouca The handmaid's tale quando sai o episodio 6 abc - RosiPolimeni : @Priantonucci19 Per me è la miglior serie che ci sia. Però è su Timvision te lo dico. The Handmaid's Tale -