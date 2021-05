The Ascent tra armi e anima sci-fi in un nuovo esplosivo video gameplay (Di venerdì 21 maggio 2021) The Ascent di Neon Giant uscirà questa estate su PC e console Xbox, e sarà disponibile anche attraverso l'apprezzato servizio Xbox Game Pass. Manca ancora un po' di tempo al lancio del gioco ma, fortunatamente, Game Informer ha deciso di pubblicare un video di gameplay della durata di circa 13 minuti. Nello specifico, nel filmato possiamo dare uno sguardo alla componente visiva, agli effetti, alle armi e ai combattimenti che ci aspettano in questo ispirato GDR ambientato in un mondo cyberpunk: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 21 maggio 2021) Thedi Neon Giant uscirà questa estate su PC e console Xbox, e sarà disponibile anche attraverso l'apprezzato servizio Xbox Game Pass. Manca ancora un po' di tempo al lancio del gioco ma, fortunatamente, Game Informer ha deciso di pubblicare undidella durata di circa 13 minuti. Nello specifico, nel filmato possiamo dare uno sguardo alla componente visiva, agli effetti, allee ai combattimenti che ci aspettano in questo ispirato GDR ambientato in un mondo cyberpunk: Leggi altro...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Armi e combattimenti di #TheAscent in un nuovo video gameplay. - Eurogamer_it : Armi e combattimenti di #TheAscent in un nuovo video gameplay. - Multiplayerit : The Ascent, un video di gameplay mostra combattimenti, armi ed effettistica - GamingToday4 : The Ascent, un video di gameplay mostra combattimenti, armi ed effettistica - GamingToday4 : The Ascent uscirà il 29 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : The Ascent National Geographic & Nat Geo Wild Reveals Full Schedule For 2021 - 22 TV Season An elite climbing team guided by Alex Honnold, the professional climber of critically acclaimed feature doc "Free Solo," will be the first to ascent up 1,000 feet of sheer rock to the top of Tepui, a ...

The Ascent - Prime impressioni Un gioco che insegue questa tendenza e adotta un'ambientazione simile è The Ascent , il titolo di debutto dello studio svedese Neon Giant. Il gioco è un twin - stick shooter che offre molta ...

The Ascent, un video di gameplay mostra combattimenti, armi ed effettistica Multiplayer.it The Ascent tra armi e combattimenti in un nuovo video gameplay Manca ancora un po' di tempo al lancio del gioco ma, fortunatamente, Game Informer ha deciso di pubblicare un video di gameplay della durata di circa 13 minuti. Nello specifico, nel filmato possiamo d ...

The Ascent, un video di gameplay mostra combattimenti, armi ed effettistica Game Informer ha pubblicato un nuovo video di gameplay di The Ascent che mostra combattimenti, armi ed effettistica del gioco sviluppato da Neon Giant.. The Ascent, il promettente titolo sviluppato da ...

An elite climbing team guided by Alex Honnold,professional climber of critically acclaimed feature doc "Free Solo," will befirst toup 1,000 feet of sheer rock totop of Tepui, a ...Un gioco che insegue questa tendenza e adotta un'ambientazione simile è, il titolo di debutto dello studio svedese Neon Giant. Il gioco è un twin - stick shooter che offre molta ...Manca ancora un po' di tempo al lancio del gioco ma, fortunatamente, Game Informer ha deciso di pubblicare un video di gameplay della durata di circa 13 minuti. Nello specifico, nel filmato possiamo d ...Game Informer ha pubblicato un nuovo video di gameplay di The Ascent che mostra combattimenti, armi ed effettistica del gioco sviluppato da Neon Giant.. The Ascent, il promettente titolo sviluppato da ...