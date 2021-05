Testo e traduzione di Invisible dei Duran Duran, il primo estratto dal nuovo album Future Past (Di venerdì 21 maggio 2021) Che la musica non abbia tempo è risaputo, e oggi con Invisible dei Duran Duran troviamo conferma. L’arrangiamento, il mixaggio, gli effetti sulla voce di Simon Le Bon ci catapultano senza soluzione di ritorno negli anni ’80 e lì ci fanno rimanere. Nel loro nuovo singolo c’è tutto: il groove del synth pop, l’elettronica e l’impossibilità di skippare al prossimo brano. Future Past Invisible dei Duran Duran è inclusa nel disco Future Past che sarà fuori il 22 ottobre 2021. Questo nuovo album, la quindicesima prova in studio della band britannica, arriva a 6 anni di distanza da Paper Gods e si ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Che la musica non abbia tempo è risaputo, e oggi condeitroviamo conferma. L’arrangiamento, il mixaggio, gli effetti sulla voce di Simon Le Bon ci catapultano senza soluzione di ritorno negli anni ’80 e lì ci fanno rimanere. Nel lorosingolo c’è tutto: il groove del synth pop, l’elettronica e l’impossibilità di skippare al prossimo brano.deiè inclusa nel discoche sarà fuori il 22 ottobre 2021. Questo, la quindicesima prova in studio della band britannica, arriva a 6 anni di distanza da Paper Gods e si ...

