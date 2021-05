Terremoto in Cina, scossa spaventosa di magnitudo superiore a 7: morti e feriti (Di venerdì 21 maggio 2021) Una scossa di Terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la provincia nord - occidentale cinese di Qinghai. Lo rende noto l'Istituto geologico americano, Usgs. È di almeno un morto e 8 feriti il bilancio ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 maggio 2021) Unadidi7,4 ha colpito la provincia nord - occidentale cinese di Qinghai. Lo rende noto l'Istituto geologico americano, Usgs. È di almeno un morto e 8il bilancio ...

