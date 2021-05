Terremoto giudiziario a Foggia | arrestato il sindaco Landella per una tangente da 32mila euro

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ildi, Franco, dimissionario dallo scorso 4 maggio,e sottoposto ai domiciliari questa mattina con le accuse di corruzione e tentata concussione, si sarebbe recato nell’abitazione di un imprenditore interessato all’aggiudicazione dell’appalto relativo al project financing per i lavori di riqualificazione ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune e avrebbe prospettato in maniera veemente di “poter mandare tutto all’aria”, secondo quanto ha accertato la Procura della Repubblica del capoluogo dauno. “Dammi 500milao faccio saltare tutto” Successivamente, esponente della Lega, avrebbe chiesto all’imprenditore di consegnargli una somma di danaro quantificata dapprima in 500.000e poi scontata a ...