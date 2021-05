(Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta nella giornata di ieri, 20 Maggio, a, in provincia di Avellino, nell’areavecchio paese, abbandonato dopo il sisma del 1980, un’esercitazione che ha visto impegnati oltre centodel, articolata su alcuni scenari tipici di un. Durante l’evento, organizzato dalla direzione regionale deidelper lae dal comando provinciale deideldi Avellino, sono stati simulati scenari per testare l’efficacia dei sistemi di trasmissione dati satellitare in dotazione aidel, che consentono di garantire la continuità dei flussi ...

Advertising

anteprima24 : ** Terremoto, esercitazioni dei Vigili del Fuoco a Conza della Campania ** -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto esercitazioni

'A scuola li hanno sottoposti a numerose- spiega la madre - lì hanno il bunker nello ... Quando poi i razzi arrivano a terra, la sensazione è la stessa di un. Siamo dovuti ...E aggiunge: "Speriamo di raccogliere fondi per le persone bisognose perché le scosse di... È una vittoria che vale doppio, dunque, quella di Budimir ?obat che nel corso delleha ...BOLOGNA. «Stiamo completando la ricostruzione del secondo terremoto più disastroso per danni della storia d’Italia, con quasi 14 miliardi di conto. È secondo solo a quello dell’Irpinia ed è stato defi ...“Un plauso alla direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Campania e al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Avellino per l’esercitazione ten ...