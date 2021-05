Terracina, lavori sull’Appia: ecco tutte le info (Di venerdì 21 maggio 2021) Nell’ambito dei lavori di manutenzione programmata della galleria Tempio di Giove situata sulla statale 7 “Appia” in provincia di Latina, che prenderanno avvio il 25 maggio nel tunnel in direzione Roma, Anas ha previsto ulteriori misure al fine di contenere i disagi alla circolazione e consentire gli spostamenti verso le località balneari in provincia di Latina. In particolare, a seguito di tavoli tecnici con gli Enti Locali e le Forze dell’Ordine operanti sul territorio, Anas ha previsto una apertura temporanea dell’intera galleria, in entrambi i sensi di marcia da venerdì 2 luglio a lunedì 23 agosto, rendendo sempre fruibile almeno una corsia della galleria in direzione nord, dove sono previsti i lavori di manutenzione. In questa fase, al fine di rispettare il cronoprogramma degli interventi, le lavorazioni proseguiranno all’esterno della sede ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021) Nell’ambito deidi manutenzione programmata della galleria Tempio di Giove situata sulla statale 7 “Appia” in provincia di Latina, che prenderanno avvio il 25 maggio nel tunnel in direzione Roma, Anas ha previsto ulteriori misure al fine di contenere i disagi alla circolazione e consentire gli spostamenti verso le località balneari in provincia di Latina. In particolare, a seguito di tavoli tecnici con gli Enti Locali e le Forze dell’Ordine operanti sul territorio, Anas ha previsto una apertura temporanea dell’intera galleria, in entrambi i sensi di marcia da venerdì 2 luglio a lunedì 23 agosto, rendendo sempre fruibile almeno una corsia della galleria in direzione nord, dove sono previsti idi manutenzione. In questa fase, al fine di rispettare il cronoprogramma degli interventi, le lavorazioni proseguiranno all’esterno della sede ...

