Tennis: Roland Garros, Halep dà forfait (Di venerdì 21 maggio 2021) Parigi, 21 mag. - (Adnkronos) - Simona Halep ha dato forfait al Roland Garros. La rumena, numero 3 del mondo e campionessa a Parigi nel 2018, ha bisogno di più tempo per guarire dallo strappo al polpaccio sinistro patito a Roma nel suo match di esordio, che la opponeva alla tedesca Angelique Kerber. L'annuncio è arrivato con un tweet. “È davvero a malincuore che annuncio il mio ritiro dal Roland Garros quest'anno. Sfortunatamente lo strappo al muscolo del polpaccio sinistro ha bisogno di più tempo per recuperare e i tempi sono troppo stretti. Ritirarsi da un Grande Slam va contro il mio modo di essere e le mie aspirazioni come atleta, ma è l'unica e giusta decisione da prendere. Il pensiero di non essere a Parigi mi riempie di tristezza, ma concentrerò le mie energie sul recupero, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Parigi, 21 mag. - (Adnkronos) - Simonaha datoal. La rumena, numero 3 del mondo e campionessa a Parigi nel 2018, ha bisogno di più tempo per guarire dallo strappo al polpaccio sinistro patito a Roma nel suo match di esordio, che la opponeva alla tedesca Angelique Kerber. L'annuncio è arrivato con un tweet. “È davvero a malincuore che annuncio il mio ritiro dalquest'anno. Sfortunatamente lo strappo al muscolo del polpaccio sinistro ha bisogno di più tempo per recuperare e i tempi sono troppo stretti. Ritirarsi da un Grande Slam va contro il mio modo di essere e le mie aspirazioni come atleta, ma è l'unica e giusta decisione da prendere. Il pensiero di non essere a Parigi mi riempie di tristezza, ma concentrerò le mie energie sul recupero, ...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Roig parla della preparazione di Rafael Nadal per il Roland Garros - RaiSport : ?? #Halep salta #RolandGarros La romena non ha ancora recuperato dall'infortunio al polpaccio rimediato a #Roma… - TennisWorldit : Roig parla della preparazione di Rafael Nadal per il Roland Garros - jkmlrkk : - paoloangeloRF : Roger Federer: 'Sono sicuro che non vincerò il Roland Garros 2021' - -