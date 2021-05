Tennis, Jannik Sinner: “Ho espresso un livello di gioco basso, si pensa al Roland Garros!” (Di venerdì 21 maggio 2021) Una brutta sconfitta e un passo indietro. Jannik Sinner ha saluto così l’ATP di Lione ieri, ko contro il francese Arthur Rinderknech (6-7 6-2 7-5). Una prestazione molto sottotono quella dell’altoatesino, condizionata anche dalle sue condizioni fisiche. Ci si riferisce in particolare alla sua allergia al polline. Un aspetto che Jannik dovrà curare particolarmente, visto che in questo periodo potrebbe soffrine in maniera continuativa. Si spera, pertanto, possa essere un ko tale da migliorare questa situazione, per arrivare al Roland Garros nel migliore dei modi, tenuto conto anche dello splendido percorso dell’anno scorso, quando si spinse addirittura fino ai quarti di finale, battendo negli ottavi un certo Alexander Zverev. “Non è stata la performance migliore la mia ieri. Non ho trovato le soluzioni al ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Una brutta sconfitta e un passo indietro.ha saluto così l’ATP di Lione ieri, ko contro il francese Arthur Rinderknech (6-7 6-2 7-5). Una prestazione molto sottotono quella dell’altoatesino, condizionata anche dalle sue condizioni fisiche. Ci si riferisce in particolare alla sua allergia al polline. Un aspetto chedovrà curare particolarmente, visto che in questo periodo potrebbe soffrine in maniera continuativa. Si spera, pertanto, possa essere un ko tale da migliorare questa situazione, per arrivare alGarros nel migliore dei modi, tenuto conto anche dello splendido percorso dell’anno scorso, quando si spinse addirittura fino ai quarti di finale, battendo negli ottavi un certo Alexander Zverev. “Non è stata la performance migliore la mia ieri. Non ho trovato le soluzioni al ...

