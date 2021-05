Tennis, il Masters 1000 Indian Wells si disputerà a ottobre (Di venerdì 21 maggio 2021) L’ATP ha annunciato le nuove date dei tornei autunnali, tra cui il Masters 1000 di Indian Wells che si sarebbe dovuto disputare nel mese di marzo. Si giocherà invece, dopo la mancata disputa dell’anno scorso, nel mese di ottobre. Tra le altre novità, l’ATP ha annunciato che l’ATP 250 di Stoccolma, inizialmente previsto nella stessa settimana dei tornei di Mosca e di Anversa, verrà posticipato. Si giocherà dal 7 al 14 novembre, in contemporanea con le Next Gen ATP Finals di Milano, il primo dei grandi eventi che chiuderanno la stagione in Italia, prima delle Nitto ATP Finals e dei gironi delle Davis Cup Finals a Torino. “L’ATP continua a monitorare l’impatto del COVID-19 nella definizione del calendario dell’ultimo trimestre del 2021, compresa una sequenza di tre tornei in Asia”, si legge nella nota sul ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) L’ATP ha annunciato le nuove date dei tornei autunnali, tra cui ildiche si sarebbe dovuto disputare nel mese di marzo. Si giocherà invece, dopo la mancata disputa dell’anno scorso, nel mese di. Tra le altre novità, l’ATP ha annunciato che l’ATP 250 di Stoccolma, inizialmente previsto nella stessa settimana dei tornei di Mosca e di Anversa, verrà posticipato. Si giocherà dal 7 al 14 novembre, in contemporanea con le Next Gen ATP Finals di Milano, il primo dei grandi eventi che chiuderanno la stagione in Italia, prima delle Nitto ATP Finals e dei gironi delle Davis Cup Finals a Torino. “L’ATP continua a monitorare l’impatto del COVID-19 nella definizione del calendario dell’ultimo trimestre del 2021, compresa una sequenza di tre tornei in Asia”, si legge nella nota sul ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA, DECIMO TRIONFO DI RAFA NADAL BATTUTO IN FINALE NOVAK DJOKOVIC 7-5, 1-6, 6-3 ??… - SuperTennisTv : LORENZO in SEMIFINALE agli #IBI21! ?? STRATOSFERICO Sonego alla sua prima SF in un Masters 1000! ???? #tennis… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA, SONEGO IN SEMIFINALE Battuto Rublev in tre set (3-6, 6-4, 6-3) ??… - sportface2016 : #Tennis L'ATP annuncia che il Masters 1000 Indian Wells si disputerà nel mese di ottobre - MateSimone : RT @SuperTennisTv: La vittoria degli #IBI21 ha portato @RafaelNadal a 36 titoli Masters 1000 in carriera... raggiunto @DjokerNole in vetta… -