Tassa minima globale | la nuova proposta del Tesoro Usa | 15% per tutte le multinazionali

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Dipartimento delamericano ha presentato unache fissa al 15% lada imporre allein tutto il mondo. Si tratta di una riduzione rispetto al 21% annunciato ai Paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico. Il segretario alJanet Yellen ha spiegato i vantaggi di un’aliquota fiscaleaziendaleche, a suo avviso, scoraggerebbe le società dal trasferire i domicili in altri paesi che riducono i loro oneri fiscali. Ilha chiarito nel comunicato di ieri “che un’aliquota fiscaleper le società garantirebbe la prosperità dell’economiasulla ...

Il Dipartimento del Tesoro americano ha presentato una nuova proposta che fissa al 15% lada imporre alle multinazionali in tutto il mondo. Si tratta di una riduzione rispetto al 21% annunciato ai Paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico.