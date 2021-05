Taken La Vendetta film stasera in tv 21 maggio: cast, trama, curiosità, streaming (Di venerdì 21 maggio 2021) Taken La Vendetta è il film stasera in tv venerdì 21 maggio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Si tratta del sequel di Io vi troverò ed è diretto da Olivier Megaton con sceneggiatura di Luc Besson. Protagonista torna Liam Neeson nei panni di Bryan Mills. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Taken La Vendetta film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Taken 2 DATA USCITA: 11 ottobre 2012 GENERE: Azione, Thriller, Drammatico ANNO: 2012 REGIA: Olivier Megaton cast: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Rade ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 21 maggio 2021)Laè ilin tv venerdì 212021 in onda in prima serata su Italia 1. Si tratta del sequel di Io vi troverò ed è diretto da Olivier Megaton con sceneggiatura di Luc Besson. Protagonista torna Liam Neeson nei panni di Bryan Mills. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVLain tv:e scheda TITOLO ORIGINALE:2 DATA USCITA: 11 ottobre 2012 GENERE: Azione, Thriller, Drammatico ANNO: 2012 REGIA: Olivier Megaton: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Rade ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 va in onda #Taken - La vendetta, secondo capitolo della saga cinematografica diretta da… - Astralus : Stasera in tv: “Taken 2 – La vendetta” su Rete 4 - SpettacolandoTv : #Taken2 – La vendetta con Liam Neeson questa sera su Italia 1 - cineblogit : Stasera in tv: “Taken 2 – La vendetta” su Rete 4 - Ash71Pietro : Stasera in tv: “Taken 2 – La vendetta” su Rete 4 -