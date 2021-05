Tagli capelli e accessori primavera/estate 2021: lo scalato di Alessia Marcuzzi, la pinza e il mollettone (Di venerdì 21 maggio 2021) Tra le tendenze capelli in questa primavera-estate 2021 spicca il Taglio scalato. L'hairstyle in questione è sfoggiato con molta disinvoltura dalla conduttrice delle Iene Alessia Marcuzzi. Quest'ultima ha pubblicato una foto su Instagram con il suo nuovo look e ovviamente questa ha ottenuto moltissimi like. Moda capelli per l'estate 2021: ecco la chioma del momento La lunghezza del Taglio scalato, scelto da Alessia Marcuzzi, arriva sotto le spalle. Queste scalature sono molto leggere e perfette per conferire movimento alla chioma. Per quanto riguarda lo styling la conduttrice ha optato per delle onde morbide che assomigliano molto ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 21 maggio 2021) Tra le tendenzein questaspicca il. L'hairstyle in questione è sfoggiato con molta disinvoltura dalla conduttrice delle Iene. Quest'ultima ha pubblicato una foto su Instagram con il suo nuovo look e ovviamente questa ha ottenuto moltissimi like. Modaper l': ecco la chioma del momento La lunghezza del, scelto da, arriva sotto le spalle. Queste scalature sono molto leggere e perfette per conferire movimento alla chioma. Per quanto riguarda lo styling la conduttrice ha optato per delle onde morbide che assomigliano molto ...

