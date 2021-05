Tabellone Atp Belgrado 2 2021 | Djokovic testa di serie numero uno | c’è Monfils

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ilprincipale del torneo Atp di, in programma in Serbia dal 22 al 29 maggio. Presente di nuovo Novak, che questa volta proverà a vincere il torneo di casa che un mese fa, nella sua versione “1” vide il trionfo di Matteo Berrettini. Per il resto, tanti tennisti non certo di prima fascia, dunque dovrebbe essere quasi una formalità per Nole mettere in bacheca questo 250. Ecco il main draw. PRIMO TURNO (1)vs Bye Q vs Gerasimov Topo vs Andujar Cuevas vs (7) Kecmanovic (3) Basilashvili vs Bye Djere vs Q Sandgren vs Chardy Berankis vs (5) Lajovic (6) Krajinovic vs Medjedovic Krstin vs Kwon Pouille vs Verdasco Bye vs (4) Mannarino (8) Delbonis vs Q Albot vs Monteiro Rinderknech vs Q Bye vs (2)SportFace.