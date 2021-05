Supplenze ATA | chi ha fatto domanda per graduatorie terza fascia può presentare MAD Trento entro il 10 giugno Punteggio si valuta

Advertising

orizzontescuola : Supplenze ATA, chi ha fatto domanda per graduatorie terza fascia può presentare MAD Trento entro il 10 giugno. Punt… - p_durantescuola : File Excel – 21/05/2021 – Valutazione dei Titoli culturali e di servizio degli aspiranti a supplenze di Terza Fas - p_durantescuola : File Excel – 19/05/2021 – Valutazione dei Titoli culturali e di servizio degli aspiranti a supplenze di Terza Fas - p_durantescuola : File Excel – 19/05/2021 – Valutazione dei Titoli culturali e di servizio degli aspiranti a supplenze di Terza Fas - PinoDurante : RT @p_durantescuola: Flcgil – 19/05/2021 – Scuola, ferie maturate e non godute: quando spetta il pagamento per docenti e ATA, supplenze a h… -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze ATA

Orizzonte Scuola

... quelli delle graduatorie delle, in prima e seconda fascia, i docenti di religione ... Questo è il momento giusto per agire ' Per quanto riguarda gli, Pacifico spiega: ' Glihanno ...: come si calcola il numero di giorni per le ferie. I contratti COVID sono ormai agli sgoccioli. Ho un contratto COVID dal 30.9 al 11/6 come collaboratore scolasticoIII Fascia, ...Boom di domande dal Sud per le graduatorie di supplenza per il personale Ata della scuola pubblica per il triennio 2021/23 ...SINDACATOPORDENONE La Flc Cgil è impegnata con la campagna legale A pari lavoro, pari diritti, volta a rivendicare equa retribuzione anche ai supplenti brevi e saltuari. A tale categoria di docenti,..