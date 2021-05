Summit Salute a Roma: così affronteremo le prossime pandemie (Di venerdì 21 maggio 2021) Come il Pianeta affronterà le prossime pandemie? È la domanda a cui hanno dato una risposta decine di esperti che hanno partecipato al Summit globale della Salute, organizzato dall'Italia insieme con ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) Come il Pianeta affronterà le? È la domanda a cui hanno dato una risposta decine di esperti che hanno partecipato alglobale della, organizzato dall'Italia insieme con ...

Advertising

europainitalia : #SaveTheDate ?? Domani, a Roma, la Commissione europea ???? e l'Italia ????, in qualità di presidente del #G20, ospitera… - SkyTG24 : 'Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente. Dopo un anno e mezzo, stiamo iniziando a vedere la fine di questa… - SemperAdamantes : RT @IlariaBifarini: Summit salute: “Il mondo sta entrando nell’età delle pandemie”. No, il mondo è entrato nell’era delle profezie autoavve… - a_stima : RT @IlariaBifarini: Summit salute: “Il mondo sta entrando nell’età delle pandemie”. No, il mondo è entrato nell’era delle profezie autoavve… - FanariNella : RT @IlariaBifarini: Summit salute: “Il mondo sta entrando nell’età delle pandemie”. No, il mondo è entrato nell’era delle profezie autoavve… -