Suicida il migrante pestato a Ventimiglia

(Di sabato 22 maggio 2021) L’uomo era stato aggredito quindici giorni fa per strada. Il dramma nel centro di permanenza a Torino

Come riporta Prima Torino, è stato trovato privo di vita undi 23 anni originario della Guinea che era stato vittima di un'aggressione a Ventimiglia da ... aspirantesalvato dai ...Leggi anche >, l'aggressione a Ventimiglia Gli aggressori erano stati identificati in meno di 24 ore. Si tratta di tre italiani, due siciliani e un calabrese tutti residenti a ...L'aggressione, con tanto di spranghe, era avvenuta dopo un diverbio all'interno di un supermercato. Pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale, l'uomo si è tolto la vita ...Si è tolto la vita l’altra notte il migrante originario della Guinea che il 9 maggio scorso era stato vittima di un pestaggio a Ventimiglia. Il dramma si è verificato nel Centro di permanenza per il r ...