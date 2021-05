“Stuprata dal mio produttore e lasciata incinta per strada”: il racconto di Lady Gaga (Di venerdì 21 maggio 2021) Non ne aveva mai parlato pubblicamente, ma ora Lady Gaga ha deciso di raccontare pubblicamente la violenza subita nel lontano 2005. La cantante e attrice americana aveva solamente 19 anni e aveva iniziato da poco a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e della musica. Per farlo si era affidata a un produttore – di cui non ha voluto fare il nome – che, sfruttando la sua posizione, aveva avuto approcci sessuali nei suoi confronti. Poi quelle attenzioni si sono trasformate in una violenza fisica. Uno stupro. E non solo. Lady Gaga racconta di esser stata Stuprata dal suo produttore quando aveva 19 anni “Avevo 19 anni e stavo muovendo i primi passi nel mondo della musica – ha detto Lady Gaga nel corso della sua intervista a ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Non ne aveva mai parlato pubblicamente, ma oraha deciso di raccontare pubblicamente la violenza subita nel lontano 2005. La cantante e attrice americana aveva solamente 19 anni e aveva iniziato da poco a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e della musica. Per farlo si era affidata a un– di cui non ha voluto fare il nome – che, sfruttando la sua posizione, aveva avuto approcci sessuali nei suoi confronti. Poi quelle attenzioni si sono trasformate in una violenza fisica. Uno stupro. E non solo.racconta di esser statadal suoquando aveva 19 anni “Avevo 19 anni e stavo muovendo i primi passi nel mondo della musica – ha dettonel corso della sua intervista a ...

RollingStoneita : Nella docuserie 'The Me You Can’t See' Lady Gaga torna con nuovi dettagli sulla violenza subita quando aveva 19 ann… - neXtquotidiano : “Stuprata dal mio produttore e lasciata incinta per strada”: il racconto di #LadyGaga - luca79ind : Rolling Stone Italia: Lady Gaga: «Stuprata dal produttore e scaricata incinta per strada». - AnnaxLGxTS : RT @RollingStoneita: Nella docuserie 'The Me You Can’t See' Lady Gaga torna con nuovi dettagli sulla violenza subita quando aveva 19 anni e… - emibonafede20 : RT @RollingStoneita: Nella docuserie 'The Me You Can’t See' Lady Gaga torna con nuovi dettagli sulla violenza subita quando aveva 19 anni e… -