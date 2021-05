"Stuprata da un produttore e scaricata incinta in mezzo alla strada": l'orrore subito da Lady Gaga. "Togliti i vestiti..." (Di venerdì 21 maggio 2021) Non è la prima volta in cui Lady Gaga parla della violenza sessuale subita quando aveva 19 anni. Ma in un'intervista a Oprah Winfrey, un format tutto dedicato alla salute mentale e dal titolo The me you can't see, la popostar ha aggiunto altri dettagli, raccapriccianti, relativi a quanto subito. "Dopo la violenza sessuale sono rimasta incinta e lasciata per strada... ho sofferto per tantissimi anni", ha ammesso. E ancora, Lady Gaga aggiunge: "Avevo 19 anni, e stavo muovendo i primi passi nel settore, e un produttore mi disse 'Togliti i vestiti'. Io dissi di no e me ne andai. Mi disse che avrebbe dato fuoco a tutta la mia musica. Prima ho sentito un dolore totale, poi sono diventata insensibile - ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Non è la prima volta in cuiparla della violenza sessuale subita quando aveva 19 anni. Ma in un'intervista a Oprah Winfrey, un format tutto dedicatosalute mentale e dal titolo The me you can't see, la popostar ha aggiunto altri dettagli, raccapriccianti, relativi a quanto. "Dopo la violenza sessuale sono rimastae lasciata per... ho sofferto per tantissimi anni", ha ammesso. E ancora,aggiunge: "Avevo 19 anni, e stavo muovendo i primi passi nel settore, e unmi disse ''. Io dissi di no e me ne andai. Mi disse che avrebbe dato fuoco a tutta la mia musica. Prima ho sentito un dolore totale, poi sono diventata insensibile - ...

infoitcultura : Lady Gaga, il racconto choc: «Stuprata dal produttore a 19 anni e scaricata incinta per strada» - Gazzettino : #lady gaga, il racconto choc: «Stuprata dal produttore a 19 anni e scaricata #incinta per strada» - Luca_zone : RT @RollingStoneita: Nella docuserie 'The Me You Can’t See' Lady Gaga torna con nuovi dettagli sulla violenza subita quando aveva 19 anni e… - infoitcultura : Lady Gaga: «Stuprata dal produttore e scaricata incinta per strada» - infoitcultura : Lady Gaga, racconto choc: «Stuprata dal produttore a 19 anni e scaricata incinta per strada» -