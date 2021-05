Studio Bankitalia | 60% famiglie fatica ad arrivare a fine mese

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Oltre il 60 per cento dei nuclei familiari dichiara di avere difficoltà economiche adalladel, 10 punti percentuali in più rispetto al periodo precedente la pandemia. E’ quanto si legge nella nuova pubblicazione diffusa oggi sul sito della Banca d’Italia, della serie “Note Covid-19”, dal titolo “Principali risultati della quarta edizione dell’Indagine Straordinaria sulleitaliane”. La percentuale, spiega la pubblicazione, è aumentata di oltre 20 punti (al 65 per cento) per i nuclei il cui capofamiglia è un lavoratore autonomo. Poco meno del 40 per cento delleriporta che negli ultimi dodici mesi si è verificato che il reddito familiare non fosse sufficiente a coprire le spese; quasi la metà di queste riferisce che in assenza di reddito o trasferimenti ...