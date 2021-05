Strage di Capaci, le iniziative per ricordare Falcone: dalla cerimonia istituzionale al rap contest fino alla campagna sui social (Di venerdì 21 maggio 2021) Palermo e l’Italia non dimenticano Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, tutti ammazzati dalla mafia il 23 maggio del 1992. A ventinove anni dalla Strage di Capaci, nel capoluogo siciliano si terranno una serie di manifestazioni che vedranno il coinvolgimento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Altre iniziative in tutta la Sicilia e nel resto del Paese. La fondazione “Falcone” e il ministero dell’Istruzione hanno organizzato una manifestazione che partirà proprio dal porto di Palermo, dove fino al 2019 attraccava la “Nave della legalità” sospesa temporaneamente a causa della pandemia: lì, alla presenza del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Palermo e l’Italia non dimenticano Giovanni, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, tutti ammazzatimafia il 23 maggio del 1992. A ventinove annidi, nel capoluogo siciliano si terranno una serie di manifestazioni che vedranno il coinvolgimento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Altrein tutta la Sicilia e nel resto del Paese. La fondazione “” e il ministero dell’Istruzione hanno organizzato una manifestazione che partirà proprio dal porto di Palermo, doveal 2019 attraccava la “Nave della legalità” sospesa temporaneamente a causa della pandemia: lì,presenza del ...

