Storie Italiane, il caso di Denise Pipitone: le dichiarazioni del carrozziere sul presunto rapimento – VIDEO (Di venerdì 21 maggio 2021) Storie Italiane, il caso di Denise Pipitone: ha parlato il carrozziere che 17 anni vide una macchina sfrecciare al alta velocità Emergono altri dettagli sul rapimento di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Durante il programma di Rai 2, Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele è andato in onda un servizio della testimonianza di un carrozziere che raccontato di aver visto, 17 anni fa, una macchina sfrecciare ad altissima velocità. Il tutto qualche minuto dopo dal presunto rapimento della bambina. “Ho visto una macchina andare velocissimo da via Mongiolisi a Via ... Leggi su ck12 (Di venerdì 21 maggio 2021), ildi: ha parlato ilche 17 anni vide una macchina sfrecciare al alta velocità Emergono altri dettagli suldi, la bambina scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Durante il programma di Rai 2,, condotto da Eleonora Daniele è andato in onda un servizio della testimonianza di unche raccontato di aver visto, 17 anni fa, una macchina sfrecciare ad altissima velocità. Il tutto qualche minuto dopo daldella bambina. “Ho visto una macchina andare velocissimo da via Mongiolisi a Via ...

Advertising

Cinnamonstef : Il fatto che Storie Italiane continui a dare voce a Di Pisa è vomitevole. Non ha svolto il suo lavoro e quello che… - zazoomblog : Denise Pipitone l’avvocato Frazzitta a Storie Italiane: “L’autore della lettera anonima è un uomo” - #Denise… - SofiaMa94711842 : @storie_italiane @eleonoradaniele Non si sente nulla - maria0780 : @CL7_Luca @storie_italiane Oh meno male pensavo di essere diventata sorda!!! - CL7_Luca : Vi prego, sono, per il caso di Denise in studio potrebbero esserci fior fiori di ex magistrati o avvocati o giorna… -