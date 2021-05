“Stavamo facendo sesso a tre”. Cantante precipita per nascondere il tradimento alla moglie (Di venerdì 21 maggio 2021) Nuove e sconcertanti indiscrezioni sul Cantante morto domenica scorsa dopo essere precipitato dalla sua stanza d’albergo al quinto piano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del pronto soccorso, che hanno portato il 23enne all’ospedale in condizioni critiche, dove in seguito è deceduto. Solo due settimane fa il Cantante era convolato a nozze con la sua fidanzata, l’avvocato penalista Deolane Bezerra e dopo la tragica morte del neo marito la ragazza ha lasciato un ricordo sul suo profilo Instagram. Accanto a una foto che ritrae i due mentre si abbracciano durante la cerimonia di nozze, ha scritto: “Sei e sarai sempre l’amore della mia vita, l’amore più bello che ho avuto, l’uomo che mi ha amato e ammirato di più! Vai con Dio, ragazzo mio, ti amerò per sempre”. Kevin, originario di San Paolo, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Nuove e sconcertanti indiscrezioni sulmorto domenica scorsa dopo essereto dsua stanza d’albergo al quinto piano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del pronto soccorso, che hanno portato il 23enne all’ospedale in condizioni critiche, dove in seguito è deceduto. Solo due settimane fa ilera convolato a nozze con la sua fidanzata, l’avvocato penalista Deolane Bezerra e dopo la tragica morte del neo marito la ragazza ha lasciato un ricordo sul suo profilo Instagram. Accanto a una foto che ritrae i due mentre si abbracciano durante la cerimonia di nozze, ha scritto: “Sei e sarai sempre l’amore della mia vita, l’amore più bello che ho avuto, l’uomo che mi ha amato e ammirato di più! Vai con Dio, ragazzo mio, ti amerò per sempre”. Kevin, originario di San Paolo, ha ...

