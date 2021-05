Star Wars: Knights of the Old Republic Remake potrebbe uscire entro marzo 2022 (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Remake di Knights of the Old Republic di Aspyr Media potrebbe essere pubblicato durante l'anno fiscale 2021 di Embracer Group. Nel report sugli utili di Embracer Group è menzionata la lista di lancio dell'azienda. Embracer afferma che la sua timeline FY2021 includerà 90 giochi e menziona direttamente i nuovi progetti di Gearbox e Aspyr Media. "Nell'anno finanziario in corso che termina a marzo 2022, ci impegniamo a realizzare la nostra ambizione di completare più di 90 progetti di sviluppo di giochi con un valore di completamento totale compreso tra 2.800 e 3.300 milioni di SEK. Ciò include progetti di Gearbox e Aspyr", ha detto la compagnia. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 21 maggio 2021) Ildiof the Olddi Aspyr Mediaessere pubblicato durante l'anno fiscale 2021 di Embracer Group. Nel report sugli utili di Embracer Group è menzionata la lista di lancio dell'azienda. Embracer afferma che la sua timeline FY2021 includerà 90 giochi e menziona direttamente i nuovi progetti di Gearbox e Aspyr Media. "Nell'anno finanziario in corso che termina a, ci impegniamo a realizzare la nostra ambizione di completare più di 90 progetti di sviluppo di giochi con un valore di completamento totale compreso tra 2.800 e 3.300 milioni di SEK. Ciò include progetti di Gearbox e Aspyr", ha detto la compagnia. Leggi altro...

Advertising

atomix : Dave Filoni, creador de la serie animada Star Wars: The Clone Wars, es ascendido dentro de Lucasfilm… - SailorAnna : @Helliot_Spencer @77OnFilm Azz ho sbagliato anche con mandalorian ??????? (oltre star wars) - SignorErnesto : Io me ne accorsi quando interpretò Palpatine in Star Wars. A Tomaso.... - Helliot_Spencer : @SailorAnna @77OnFilm Sostituisci 'film' con 'miniserie', 'trilogia di Star Wars' con 'seconda stagione di Mandalor… - Helliot_Spencer : @SailorAnna @77OnFilm Ripeti con me: 'non esiste nessun film di Watchmen. È una cosa di cui molti parlano, alcuni d… -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars Le novità Home Video di Eagle Pictures per Giugno 2021 ... con protagonista Tom Holland, il giovane Spider - Man dell'universo Marvel, e Daisy Ridley, l'eroina dell'ultima trilogia di Star Wars, edito in formato DVD e Blu - ray. Sempre dal 9 giugno sarà la ...

Il director di Uncharted e Soul Reaver sta lavorando a qualcosa di grosso Ma non solo: il progetto della Hennig vedrà anche la collaborazione di Todd Stashwick , già dietro il ben noto Star Wars Ragtag , l'action adventure dedicato alla saga di Guerre Stellari sviluppato ...

Star Wars: 9 cose che sono andate male durante la produzione L'Insolenza di R2-D2 Un passo dal cielo 6 ottava puntata in replica Cerchi l'ottava puntata di Un passo dal cielo 6 - I guardiani in replica? Ecco come recuperare gli episodi del 20 maggio su Rai 1.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake potrebbe arrivare entro marzo 2022 Aspyr è probabilmente la scelta migliore per il remake, poiché ha molta esperienza con il franchise di Star Wars. Ha sviluppato una serie di remaster di Star Wars come Episode I - Racer, Jedi Knight: ...

... con protagonista Tom Holland, il giovane Spider - Man dell'universo Marvel, e Daisy Ridley, l'eroina dell'ultima trilogia di, edito in formato DVD e Blu - ray. Sempre dal 9 giugno sarà la ...Ma non solo: il progetto della Hennig vedrà anche la collaborazione di Todd Stashwick , già dietro il ben notoRagtag , l'action adventure dedicato alla saga di Guerre Stellari sviluppato ...Cerchi l'ottava puntata di Un passo dal cielo 6 - I guardiani in replica? Ecco come recuperare gli episodi del 20 maggio su Rai 1.Aspyr è probabilmente la scelta migliore per il remake, poiché ha molta esperienza con il franchise di Star Wars. Ha sviluppato una serie di remaster di Star Wars come Episode I - Racer, Jedi Knight: ...