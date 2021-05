Spezia, Italiano: “Felici di aver regalato questo sogno ai tifosi” (Di venerdì 21 maggio 2021) Vincenzo Italiano, con all’orizzonte l’ultima di campionato con la Roma, si è reso protagonista di un video-messaggio rivolto ai tifosi tramite i canali ufficiali del club ligure: “Volevo ringraziarvi per il grande calore, l’attaccamento e la passione che avete mostrato anche in occasione dell’ultima partita interna. Siamo Felici di aver raggiunto la salvezza, di avervi regalato questo sogno. Ne siamo orgogliosi. Per l’ultima gara ci tengo a ricordare il rispetto dei protocolli anti-Covid per non vanificare gli sforzi fatti finora”. Il messaggio di mister Italiano e Giulio Maggiore alla tifoseria aquilotta in vista di #SpeziaRoma pic.twitter.com/abtX328TEW — Spezia Calcio (@acSpezia) ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Vincenzo, con all’orizzonte l’ultima di campionato con la Roma, si è reso protagonista di un video-messaggio rivolto aitramite i canali ufficiali del club ligure: “Volevo ringraziarvi per il grande calore, l’attaccamento e la passione che avete mostrato anche in occasione dell’ultima partita interna. Siamodiraggiunto la salvezza, divi. Ne siamo orgogliosi. Per l’ultima gara ci tengo a ricordare il rispetto dei protocolli anti-Covid per non vanificare gli sforzi fatti finora”. Il messaggio di mistere Giulio Maggiore alla tifoseria aquilotta in vista di #Roma pic.twitter.com/abtX328TEW —Calcio (@ac) ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? La gioia dei tifosi dello #Spezia che cantano per #Italiano: tecnico in lacrime per l'impresa salvezza - sportface2016 : #Spezia Vincenzo #Italiano si è reso protagonista di un video-messaggio rivolto ai tifosi in vista della sfida co… - Spezia_1906 : ?? #Italiano e #Maggiore hanno un messaggio per voi ?? 'Tifateci mantenendo le precauzioni' ?? Ascoltatelo qui ?? - LiguriaNotizie : Spezia, Italiano ed i futuri programmi di Platek - forzaroma : #SpeziaRoma, le probabili formazioni di Italiano e Fonseca #ASRoma -