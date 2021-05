Spettacolo mozzafiato | nuova eruzione dell’Etna

(Di venerdì 21 maggio 2021). Uno: fontana di lava e boati. E’ avvenuto di notte intorno all’ 01:30 di questa notte. L’attività vulcanica si è intensificata per poi diventare una vera e propria fontana di lava al cratere Sud-Est intorno le ore 03:00., ecco cosa è accaduto. Dopo la scorsaavvenuta lo scorso 19 Maggio, l’Etna è tornato a creare uno. L’vulcanica si è intensificata questa notte a partire dalle ore 01:30 dal cratere sud-est per poi diventare una fontana di lava intorno le ore 03:00. Per poi smettere intorno le ore 04:30. Una fontana ...

cagnuol : RT @MeteoWeb_eu: #Eruzione #Etna, spettacolo mozzafiato nella notte: nuovo parossismo con forti boati e fontana di lava [FOTO e VIDEO] - ht… - MeteoWeb_eu : #Eruzione #Etna, spettacolo mozzafiato nella notte: nuovo parossismo con forti boati e fontana di lava [FOTO e VIDE…

