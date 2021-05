Speranza firma l’ordinanza, da lunedì tutta Italia in zona gialla (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA – Il ministro della salute, Roberto Speranza (foto), sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal prossimo 24 maggio. Tutte le Regioni e le Province Autonome saranno in area gialla. Intanto sono 5.218 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.741. Sono invece 218 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 164. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA – Il ministro della salute, Roberto(foto), sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal prossimo 24 maggio. Tutte le Regioni e le Province Autonome saranno in area. Intanto sono 5.218 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.741. Sono invece 218 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 164. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Speranza firma le ordinanze, da lunedì l'Italia tutta gialla - TgLa7 : ++ Il ministro della #Salute #Speranza firma ordinanze: da lunedì Italia tutta #zonagialla ++ Sulla base dei dati della cabina di regia - Lopinionista : Speranza firma l’ordinanza, da lunedì tutta Italia in zona gialla - Guglielmo_Totti : Speranza firma gli editti sulle libertà personali e sulle basi di una cabina di regia. È saltato il patto sociale.… - Emmapretti : RT @brunamar14: Roberto Speranza: 'Gratuità delle sterilizzazioni per le famiglie e proposte per contrastare il randagismo' - Firma la peti… -