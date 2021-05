Speranza firma l’ordinanza: da lunedì 24 maggio tutta Italia sarà in zona gialla (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutte le Regioni e Province Autonome passano in area gialla. Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in giornata la nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da lunedì 24 maggio, e che sancirà l’addio (almeno per ora) alle zone di rischio più alto. La decisione è arrivata sulla base dei dati forniti dalla Cabina di regia con l’Iss in merito all’andamento dei dati epidemiologici della pandemia di Coronavirus – e che oggi, venerdì 21 maggio, verranno presentati nella consueta conferenza stampa del venerdì. I nuovi parametri sul cambio di colore delle Regioni in vigore da questa settimana danno meno peso all’indice Rt, a favore del dato sui ricoveri e l’incidenza dei casi. Le variazioni quindi, come già anticipato ieri, sono ormai consolidate sul passaggio in giallo dell’ultima Regione ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 maggio 2021) Tutte le Regioni e Province Autonome passano in area. Il Ministro della Salute Robertofirmerà in giornata la nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da24, e che sancirà l’addio (almeno per ora) alle zone di rischio più alto. La decisione è arrivata sulla base dei dati forniti dalla Cabina di regia con l’Iss in merito all’andamento dei dati epidemiologici della pandemia di Coronavirus – e che oggi, venerdì 21, verranno presentati nella consueta conferenza stampa del venerdì. I nuovi parametri sul cambio di colore delle Regioni in vigore da questa settimana danno meno peso all’indice Rt, a favore del dato sui ricoveri e l’incidenza dei casi. Le variazioni quindi, come già anticipato ieri, sono ormai consolidate sul passaggio in giallo dell’ultima Regione ...

