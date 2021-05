Spazzole e phon per acconciature anni 70 80 come quelle che stanno spopolando su TikTok? Basta scegliere quella giusta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spazzole phon

StyleSheets.it

Non basta un getto dio un colpo di vento per averli asciutti e in piega in un istante, ... Credits: @morenamidhairstylist Via Instagram Attenzione a questo punto, preferite dellead hoc a ......si aggancia direttamente al, al posto del beccuccio, con il vantaggio di donare un movimento molto naturale alla capigliatura. Un altro strumento validissimo sono le maxi big brushes,...Impeccabile come sempre la duchessa di Cambridge, che è apparsa, per la sua visita al Victoria and Albert Museum, con una chioma sleek, morbida e liscia ma dalle punte insù. I consigli per realizzarla ...Riponete phon e spazzola. Ecco alcune tecniche alternative (anche per le meno esperte) per creare onde da favola ...