Spagna - Al via un programma di riqualificazione per 150 mila lavoratori dellautomotive (Di venerdì 21 maggio 2021) All'interno del settore automobilistico sono tutti convinti che per alleviare l'impatto occupazionale della transizione ecologica sia necessario avviare un importante processo di riqualificazione e formazione della forza lavoro. L'Europa, anche sulla spinta delle pressanti richieste del comparto, ha iniziato a muovere i primi passi per adeguare le competenze dei lavoratori alle nuove esigenze della mobilità elettrica. A cogliere per prima le opportunità garantite dagli strumenti comunitari è la Spagna, che, a differenza di altri Paesi come l'Italia (dove da mesi si chiede inutilmente l'apertura di un tavolo di confronto sul futuro dell'auto) sta prestando una crescente attenzione alle trasformazioni in atto nel settore automotive: sarà infatti l'industria automobilistica spagnola, di concerto con le istituzioni locali, la prima nel ...

