Sostegni bis, 40 miliardi per ripartire: aiuti alle imprese, norme anti - licenziamenti, pensioni e giovani (Di venerdì 21 maggio 2021) Via libera del Consiglio dei ministri al Decreto Sostegni bis che stanzia risorse per 40 miliardi. Un decreto che vuole che l'Italia guardi al futuro ma non lasci indietro nessuno ha detto il premier ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 maggio 2021) Via libera del Consiglio dei ministri al Decretobis che stanzia risorse per 40. Un decreto che vuole che l'Italia guardi al futuro ma non lasci indietro nessuno ha detto il premier ...

Advertising

AzzolinaLucia : Sto studiando la parte scuola del Decreto Sostegni bis. Una cosa mi salta subito all’occhio e non mi piace. Contin… - ilriformista : Il premier #Draghi frena il segretario Pd #Letta sulla tassa di successione: “In recessione bisogna dare soldi e no… - elenabonetti : Con il Dl Sostegni bis, investiamo 40 miliardi per le imprese, le lavoratrici e i lavoratori, le famiglie, ma sopra… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @MassimoUngaro: Il governo ha varato il decreto #sostegni bis, 40 miliardi per sostenere imprese e lavoratori. 15,4 milardi di ristori a… - GiamFalasca : Rioccupazione, espansione e solidarietà: le (deboli) misure sul lavoro nel Decreto Sostegni bis -