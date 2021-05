Sostegni bis, 1.600 euro per lavoratori spettacolo e nuovi fondi cultura (Di venerdì 21 maggio 2021) Oltre al nuovo sistema di welfare per i lavoratori dello spettacolo, il decreto Sostegni bis contiene nuove importanti misure per i settori della cultura e dello spettacolo. “Si tratta di interventi importanti, che proseguono gli aiuti ai lavoratori, alle imprese e alle realtà dei settori dello spettacolo e dei musei, particolarmente colpiti dalla pandemia e obbligati a lunghe e dolorose chiusure”, ha commentato il ministro della cultura, Dario Franceschini. Tra le novità del decreto a sostegno del settore: un’ulteriore indennità di 1.600 euro per i lavoratori dello spettacolo; il rifinanziamento del fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo, del fondo emergenza per le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) Oltre al nuovo sistema di welfare per idello, il decretobis contiene nuove importanti misure per i settori dellae dello. “Si tratta di interventi importanti, che proseguono gli aiuti ai, alle imprese e alle realtà dei settori delloe dei musei, particolarmente colpiti dalla pandemia e obbligati a lunghe e dolorose chiusure”, ha commentato il ministro della, Dario Franceschini. Tra le novità del decreto a sostegno del settore: un’ulteriore indennità di 1.600per idello; il rifinanziamento del fondo emergenza, cinema e audiovisivo, del fondo emergenza per le ...

