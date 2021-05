Sospetta intesa su polizze Rca | Antitrust avvia istruttoria

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hato un’nei confronti delle società 6Sicuro S.p.A., CercAssicurazioni.it (“Segugio”), Daina Finance Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia (“ComparaMeglio”), Facile.it Broker di Assicurazioni , Allianz Direct, Admiral Intermediary Services S.A., B2C Innovation, Bene Assicurazioni, Compagnia Assicuratrice Linear, Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni, Fit Società Benefit, Genertel , HDI Assicurazioni., Prima Assicurazioni, Quixa Assicurazioni, Verti Assicurazioni e Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l’Italia. L’, si legge in una nota dell’, è diretta ad accertare se le società che offrono servizi di comparazione di prezzo e le imprese assicurative coinvolte nel ...