Sos Leone: in 100 anni crollato il 90 per cento della popolazione in Africa (Di venerdì 21 maggio 2021) Simbolo da sempre di fierezza e forza della natura, il Leone è il re della savana e della foresta e nessuno si immagina un mondo senza questo meraviglioso felino. Eppure questa specie iconica in Africa sta scomparendo ad un ritmo impressionante. Oggi il Leone Africano (Panthera leo) sopravvive solo nel 10% del suo areale storico e in 100 anni la popolazione è passata da 200.000 a meno di 20.000 individui, con un crollo pari al 90%. Questo declino, causato soprattutto dal degrado degli habitat naturali, da bracconaggio e commercio illegale, è accelerato negli ultimi anni, con la più recente classificazione IUCN, che stima un calo del 43% tra il 1993 e il 2014. Le tendenze attuali suggeriscono che in assenza di misure ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021) Simbolo da sempre di fierezza e forzanatura, ilè il resavana eforesta e nessuno si immagina un mondo senza questo meraviglioso felino. Eppure questa specie iconica insta scomparendo ad un ritmo impressionante. Oggi ilno (Panthera leo) sopravvive solo nel 10% del suo areale storico e in 100laè passata da 200.000 a meno di 20.000 individui, con un crollo pari al 90%. Questo declino, causato soprattutto dal degrado degli habitat naturali, da bracconaggio e commercio illegale, è accelerato negli ultimi, con la più recente classificazione IUCN, che stima un calo del 43% tra il 1993 e il 2014. Le tendenze attuali suggeriscono che in assenza di misure ...

Fino a domenica 23 maggio è possibile contribuire alla campagna SOS Leone lanciata dal WWF, attraverso il numero solidale 45585 Stanno crescendo le popolazioni di lince europea, lince iberica - salvata anche grazie al WWF - e gatto selvatico, quest'ultimo presente nella sottospecie nord-africana anche nell'Oasi WWF di Monte Arc

